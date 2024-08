Municípios bilionários

O Paraná tem 35 municípios com Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) acima de R$ 1 bilhão. Após as revisões dos números preliminares, o VBP total do Paraná em 2023 ficou em R$ 198,02 bilhões, o maior valor da história. Corbélia (R$ 1,05 bilhão), Chopinzinho (R$ 1,05 bilhão), Ortigueira (R$ 1,02 bilhão), Nova Santa Rosa (R$ 1,01 bilhão) e São Mateus do Sul (R$ 1,01 bilhão) entraram no grupo de municípios bilionários. A soja e a avicultura foram os produtos determinantes para o crescimento do VBP.

Propaganda eleitoral gratuito

A propaganda eleitoral gratuita será veiculada entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro para o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, que acontece em 6 de outubro. Caso haja segundo turno, em 27 de outubro, o horário eleitoral gratuito será veiculado entre os dias 11 e 25 de outubro.

Veiculação

A 4ª Zona Eleitoral de Curitiba definiu o plano de mídia e a ordem de veiculação da propaganda eleitoral gratuita. No rádio a transmissão será feita das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10; na TV, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Ainda: as emissoras veicularão 70 minutos diários de inserções de 30 e 60 segundos, de segunda a domingo, entre as 5h e meia-noite. As inserções serão distribuídas na proporção de 60% para o cargo de prefeito e 40% para o de vereador.

Tempo de propaganda

O tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão ficou o seguinte: Eduardo Pimentel (PSD) com 4 minutos e 42 segundos, Luciano Ducci (PSB) com 2 minutos e 12 segundos, Ney Leprevost (UB) com 1 minuto e 14 segundos, Maria Victória (PP) com 1 minuto e 7 segundos, Professora Andrea Caldas (PSOL) com 25 segundos, Luizão Goulart (Solidariedade) com 17 segundos, Roberto Requião (Mobiliza), Cristina Graeml (PMB), Felipe Bombardelli (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU) não terão tempo no horário eleitoral.

Intenção de consumo

Índice aferido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), aponta que a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) voltou a crescer no Paraná. O índice subiu 2,5% em agosto, somando 95,7 pontos. A predisposição em comprar bens duráveis (Momento para Duráveis) foi o que mais cresceu, com 10,8%.

Frente fria

De acordo com a medição do Simepar, 12 municípios do estado do Paraná tiveram o dia mais frio do ano nesta segunda-feira (26). O frio intenso atingiu cidades de todas as regiões paranaenses com termômetros marcando temperaturas negativas. General Carneiro foi a cidade mais gelada com -5. Cidades mais frias: Cascavel 0,5, Santa Helena: 1,1°C, Toledo: -0,3°C, Pato Branco: -0,8°C, Pinhão: -2,7°C, Guarapuava: -2,3°C, Telêmaco Borba: -0,6° C, Jaguariaíva: 0,1°C, Guaraqueçaba: 3,1°C, Guaratuba: 6,3°C, Cornélio Procópio: 4,1°C e Londrina: 4,2°C.

Pró-Moradia

O Ministério das Cidades outorizou o financiamento de R$ 62 milhões para a construção de 11 conjuntos habitacionais em nove cidades do Paraná. E pelo Minha Casa Minha Vida, foi autorizada a construção de mais 96 moradias em Cascavel. Já o Programa Pró-Moradia autorizou 11 empreendimentos para nove cidades paranaenses que vão demandar, entre financiamento e contrapartida, investimento de R$ 73,5 milhões. Do programa pró-moradia foram autorizados R$ 61,9 milhões em financiamentos para construção de conjuntos nas cidades de Corbélia, São Mateus do Sul, Foz do Iguaçu, Cafelândia, São José dos Pinhais, Santa Tereza do Oeste, Ipiranga e Guaíra.