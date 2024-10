Mapeamento

Os candidatos, que disputam o segundo turno na corrida à Prefeitura de Curitiba, Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD) se enfrentam no dia 14 de outubro, data do primeiro debate deste 2° turno. O debate acontecerá na Band do Paraná. Segundo a emissora, o encontro seguirá o padrão nacional. Com isso, os candidatos terão um “banco de tempo”. O candidato que iniciar a discussão será sorteado, e o tempo será pausado automaticamente sempre que ele interromper sua fala.

A Secretaria do Turismo do Paraná, em parceria com o Sebrae-PR e a Fecomércio-PR, lançaram uma nova pesquisa de sondagem empresarial. O trabalho vai mapear as atividades turísticas desenvolvidas pela iniciativa privada, identificar demandas e contribuir com informações estratégicas para a formulação de políticas públicas que impulsionem a atividade no Estado.

Capanema A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT) protocolou na segunda-feira (7), um projeto de lei que propõe transformar o município de Capanema na “Capital Paranaense do Melado”. Localizada na região sudoeste do Paraná, Capanema se destaca por sua significativa produção, que ultrapassa 400 toneladas do melado por ano, sustentada por cooperativas e nove indústrias de […]

A OAB Paraná fará as eleições das diretorias e conselhos da seccional e das subseções para o triênio 2025/2027 no dia 22 de novembro de 2024, uma sexta-feira. A votação será realizada em plataforma digital, das 9h às 17h. Os registros de chapas podem ser feitos até às 18h do dia 23 de outubro. Estão convocados a votar todos os advogados e advogadas inscritos na seccional do Paraná adimplentes com o pagamento das obrigações financeiras e com inscrição ativa.

Auxílio-alimentação

Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei, de proposição do Governo do Estado, que atualiza valores do auxílio-alimentação e implementa o benefício para categorias que ainda não recebiam. Ele vai passar a alcançar 68 mil servidores. Atualmente, cerca de 58 mil servidores de quadros próprios do Estado já contam com o benefício, no valor de R$ 634,74. Eles vão receber um acréscimo de R$ 200, totalizando R$ 834,74. Outros 10 mil servidores, entre estatutários e comissionados, também vão receber o benefício com o novo valor.

Faz diferença

O apoio do governador Ratinho Júnior (PSD) fez a diferença na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com 17 das 28 prefeituras vencidas por candidatos do Partido Social Democrático (PSD) ou de outras siglas da base do governo. Além disso, em Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) foi o mais votado no primeiro turno, com 313 mil votos.

Decisão

O Conselho Superior da Polícia Civil decidiu pela demissão do delegado Erik Busetti, condenado a 38 anos de prisão por matar a esposa e a enteada em Curitiba. O crime foi em março de 2020. Na ocasião, a esposa do delegado, Maritza Guimarães de Souza, e a enteada dele, Ana Carolina de Souza, foram mortas a tiros dentro da casa onde a família morava.