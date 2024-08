JAIOP chegando

Entre os dias 15 e 17 de agosto, ocorre a 3ª JAIOP (Jornada da Advocacia Iniciante do Oeste do Paraná), em Cascavel. O evento entra na reta final de inscrições. Será uma grande oportunidade de conhecimento, num formato muito interessante, repleto de assuntos atuais abordados por pessoas que são referência. As redes sociais da OAB Cascavel estão divulgando intensamente as informações sobre esse relevante evento. Participe!

Dia do Advogado

O Dia do Advogado será celebrado de modo muito especial mais uma vez na OAB Cascavel. A Subseção vai preparar um café especial para todos os advogados, reunindo e comemorando o compromisso com a justiça, a dedicação e o trabalho incansável em prol da sociedade. Será no dia 12/08, a partir das 09h, na sede da Subseção. Todos estão convidados!

Homenagem especial

O conselheiro da OAB Cascavel, José Raphael Batista Freire, recebeu uma homenagem especial. A Subseção de Cascavel representou o Paraná na celebração de 33 anos da OAB Carapicuíba, que ocorreu no dia 31, no Auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O evento foi marcado por homenagens a profissionais do Direito, inclusive ao nosso conselheiro, o qual compôs a Tribuna de Honra e recebeu o Prêmio de Inovação na Advocacia. A solenidade enfatizou a importância da OAB Carapicuíba em defesa da democracia, cidadania e essencialidade da Advocacia.

Avanço para advocacia regional

O tesoureiro da OAB Cascavel, Charles Lustosa, representou a Subseção na cerimônia que inaugurou a Vara Empresarial de Cascavel. A solenidade ocorreu no Fórum do município, presidida pelo presidente do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná), desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. A Vara processará e julgará ações relacionadas ao Direito Empresarial, inclusive recuperações e falências, do Oeste e Sudoeste do estado. O objetivo é aumentar as varas especializadas na área, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Avanço para advocacia regional II

A OAB Cascavel acredita que essa medida fará a diferença, desde que ocorra os investimentos, principalmente em pessoal, com mais juízes e servidores. A Subseção está atenta para o bom funcionamento da nova Vara, para que não ocorra os problemas existentes na Vara da Fazenda Pública e no Juizado Especial de Violência Doméstica, com com grande volume de processos sem a tramitação eficiente.

Tokenização

Tokenização como meio de negociação de bens foi o tema do evento que ocorreu no último dia 29 na ACIC Labs. O encontro, organizado pela nossa Comissão de Direito Digital e Inovação, foi em formato de talking. Participaram dois convidados que são destaques nacionais na área: Dra. Marcela Zorzo e Dr. Fernando Lopes. Essa foi mais uma oportunidade de se atualizar na área jurídica!