Informação confiável

Segundo pesquisa da Fundação Anchieta, os veículos tradicionais de mídia transmitem mais credibilidade na veracidade das informações do que as redes sociais. Dos entrevistados apenas 14% confiam nas redes sociais, enquanto jornais impressos e TV aberta têm a confiança de 48% e 38%, respectivamente.

Campeã em inovação

A Sanepar recebeu, em Florianópolis, o Prêmio Campeãs da Inovação, organizado pela revista Amanhã em parceria com a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE). A Sanepar ficou em 1º lugar na categoria Estatais, que abrange empresas públicas e entidades filantrópicas dos mais diversos setores da economia.

Investimento

O Grupo Boticário anunciou que vai ampliar a fábrica de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com o aporte de R$ 840 milhões, a fábrica paranaense terá sua capacidade elevada em cerca de 40%. A expectativa é que sejam criados cerca de 200 novos postos de trabalhos diretos e mais 300 indiretos.

Nos municípios

O repasse constitucional aos municípios teve crescimento nominal de 27,3% em julho. As 10 cidades que mais receberam repasses do Estado no mês de julho foram: Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e Guarapuava.

Frente fria

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o Paraná deve ter geadas e queda de temperaturas nos próximos dias, a partir desta sexta-feira (9). Inicialmente a geada deve iniciar com baixa intensidade no centro-sul e sudeste do estado, mas depois deve se espalhar por todo o Paraná de forma moderada.

Nova milionária

Moradora de Marechal Cândido Rondon foi a vencedora do sorteio de R$ 1 milhão do Nota Paraná. De acordo com a coordenação do programa, ela concorreu com nove bilhetes, a partir de 10 notas fiscais. No mesmo sorteio, um morador de Santa Helena, no oeste, ganhou R$ 100 mil, enquanto um homem que mora em Tapejara, no noroeste, foi sorteado com R$ 50 mil.

Ciptea

Sancionada em 8 de janeiro de 2020, a Lei 13.977, conhecida como Lei Romeo Mion, cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). A legislação vem como uma resposta à impossibilidade de identificar o autismo visualmente, o que com frequência gera obstáculos ao acesso a atendimentos prioritários e a serviços aos quais os autistas têm direito.

50 anos de história

Foi lançado nesta semana o documentário ‘Itaipu Binacional – 50 anos de história.’ Segundo Enio Verri, o documentário mostra que Itaipu é “resultado de muito trabalho, uma verdadeira revolução tecnológica e de integração e uma experiência única no mundo, de empresa dirigida por dois países”. Os quatro primeiros episódios da série documental foram apresentados em Curitiba.

O menor preço

Os paranaenses que pretendem comprar presentes para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (11), podem economizar ao usarem o aplicativo Menor Preço.“Os preços são atualizados em tempo real, com base nas notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos, o que permite ao consumidor escolher a loja com as melhores ofertas”, afirmou o diretor de Mercado da Celepar, André Telles.