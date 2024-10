Hoje é dia de semifinal do futebol suíço na AMC

ADIPR Ficafé

Ficafé De 29 a 31 de outubro, o Centro de Eventos de Jacarezinho receberá a 17ª Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) e a 3ª Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná. A agenda de atividades já está disponível no site (https://www.ficafe.com.br/) e as inscrições são gratuitas. Ficafé II O […]