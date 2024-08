Cursos Faep

No dia 1º de agosto, o Sistema Faep superou a marca de 100 mil participações em seus cursos realizados em 2024. Os cursos mais demandados no primeiro semestre de 2024 foram: “Operação de drones”, “Primeiros socorros”, “Tratores agrícolas (NR 31.12)”, “Aplicação de agrotóxicos (NR 31.7)” e “Trabalho em altura (NR 35)”.

Cidade do Leite

Os produtores rurais do Paraná têm mais um ponto de apoio e atendimento em Castro, na região dos Campo Gerais, município conhecido como Capital Nacional do Leite. O Sistema Faep inaugurou a sua casa permanente na Cidade do Leite, local onde a Cooperativa Castrolanda realiza anualmente o Agroleite, feira que reúne tecnologias da cadeia leiteira.

Nota Paraná

O programa Nota Paraná vai sortear R$ 2 milhões neste mês especial de Dia dos Pais. O sorteio vai acontecer nesta quinta-feira (8), às 9h30, e será transmitido online pelo YouTube, Instagram e Facebook da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). O sorteio especial contará com 3.106.517 participantes.

Eleição na Alep

Está aberto o prazo de dois dias para a inscrição das chapas que concorrerão à eleição da nova Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O anúncio foi feito na tarde de terça-feira (6) pelo presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSD). Traiano também marcou para segunda-feira (12) a sessão preparatória do processo eleitoral.

Janela Cultural

Já está disponível nas principais plataformas de áudio o novo episódio do podcast Janela Cultural, do Sesc PR, que traz a entrevista com a escritora curitibana e acadêmica Luci Collin. Luci tem 24 livros publicados. Ocupa a cadeira de número 32 da Academia Paranaense de Letras. Em 2017 recebeu o prêmio Jabuti na Categoria Poesia, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, e o Prêmio Clarice Lispector, na Categoria Conto, pela Fundação Biblioteca Nacional, em 2022, foi finalista do Prêmio Oceanos.

Reintegração suspensa

O Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) acatou um pedido do Ministério Público Federal (MPF) e suspendeu a reintegração de posse em uma região disputada por indígenas e ruralistas. Atualmente são três áreas ocupadas na região, sendo duas no município de Guaíra e uma em Terra Roxa.

Comunidades indígenas

Indígenas reivindicam novos lugares porque suas terras foram inundadas com a construção da Usina de Itaipu. A decisão do TRF-4 também suspendeu outra determinação da 2ª Vara Federal de Umuarama (PR) que proibia a aquisição de imóveis em áreas em disputa por parte da Itaipu Binacional para abrigar comunidades indígenas.

Influencers

O TSE proibiu a contratação de influenciadores digitais para divulgar campanhas nas eleições de outubro. Será a primeira vez que a Justiça Eleitoral vai lidar de forma direta com esse tipo de situação, o que faz com que não existam exemplos de casos julgados que sirvam de referência. Como definir quem é um influenciador e como identificar a diferença entre uma campanha paga e uma orgânica são desafios para a justiça eleitoral. Fica permitida a livre manifestação de opinião de influenciadores a favor ou contra qualquer candidato.