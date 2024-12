Coluna ADI pelo Paraná

O Paraná só fica atrás de SP (2.038.548) e do RJ 1.352.012) no receptivo de estrangeiros. Os dois estados têm quatro dos 10 aeroportos internacionais mais movimentados do país: Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Campinas (SP) e Santos Dummont (RJ).

O Paraná foi o terceiro estado brasileiro que mais recebeu turistas estrangeiros neste ano, de acordo com a Embratur. Entre janeiro e outubro de 2024, o estado recebeu 805.143 visitantes internacionais. O número já supera o de todo o ano de 2023, quando 791,5 mil pessoas entraram no Paraná a partir de destinos internacionais. “ O Paraná investiu para gerar um fluxo maior de visitantes ”, disse o secretário Márcio Nunes (Turismo).

O Ipardes divulgou a nova edição do Índice de desempenho municipal que avalia o desenvolvimento socioeconômico das 399 cidades paranaenses nas dimensões de renda, educação e saúde . Quarenta e sete municípios alcançaram alto desempenho em 2022 no índice geral, crescimento de 62% em relação a 2021, quando eram 29. Trata-se do maior número desde o início da série histórica.

O prefeito Leonaldo Paranhos (Podemos) inaugurou a usina solar de Cascavel que vai abastecer os 15 ônibus em operação desde agosto. Com cinco mil placas fotovoltaicas e segunda do gênero no Paraná (a primeira está em Curitiba) , a usina tem potência instalada de 3.300 kWp, energia suficiente para abastecer a cidade de Santa Tereza do Oeste e trará economia de R$ 3,6 milhões anuais. A construção foi viabilizada através de convênio da prefeitura com a Itaipu Binacional e Copel.

Cruzeiros O Porto de Paranaguá recebeu nesta terça-feira (17), a atracação do navio Armonia, abrindo a temporada de cruzeiros no litoral do Paraná. Os roteiros serão operados semanalmente até o dia 31 de janeiro pela companhia de cruzeiros italiana MSC. O Armonia tem 275 metros de comprimento, 29 de largura e 54 metros de altura. […]

O destaque do Paraná é o turismo rodoviário com 769.500 visitantes de carro ou ônibus, 95,5% do número de turistas e 45,4% dos estrangeiros que visitam o Brasil por essa via. A tríplice fronteira com a Argentina e Paraguai em Foz do Iguaçu é a principal porta de entrada, principalmente para argentinos (218,6 mil) e paraguaios (322 mil).

Zeca e Eduardo

O deputado Zeca Dirceu (PT) e o prefeito eleito Eduardo Pimentel (PSD) conversaram na segunda-feira, 16, sobre novos projetos prioritários para Curitiba que podem receber apoio do governo Lula (PT) a partir de 2025. “Curitiba foi contemplada no Novo PAC com uma série de projetos, principalmente na área de mobilidade urbana, e vamos trabalhar juntos para que o governo do presidente Lula ajude ainda mais a capital de todos os paranaenses”, disse Zeca Dirceu no final do encontro no gabinete de Pimentel no Palácio 29 de Março.

Lote 6

A Bolsa de Valores de São Paulo leiloa nesta quinta-feira, 19, o Lote 6 das concessões rodoviárias do Paraná. A ANTT prevê tarifa básica máxima de pedágio para disputa de R$ 0,17578/km. Com o Lote 6, o Paraná vai completar a concessão de todo o eixo da BR-277, desde a região Oeste, na fronteira com Paraguai e Argentina, até o Porto de Paranaguá.

Os dois primeiros lotes já concedidos são dos trechos da rodovia na região central, RMC e litoral. Além disso, coloca o Sudoeste no mapa das concessões pela primeira vez, entre Cascavel e Pato Branco. O lote inclui 662 quilômetros das rodovias BR-163, BR-277, PR-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483. É o maior em extensão, com 40 quilômetros a mais que o Lote 4. O investimento pode chegar a R$ 20 bilhões.