ADVOCACIA EMPREENDEDORA

A OAB Cascavel lançou o Programa Advocacia Empreendedora, em parceria com o Sebrae/PR e a Escola Superior de Advocacia. As oficinas visam capacitar os advogados para o empreendedorismo, afinal, o escritório de advocacia é um negócio. Os participantes podem optar pela Jornada Essencial (iniciante) ou Avançada. As aulas serão ministradas por consultores do Sebrae/PR, a partir do dia 29 de outubro, na sede da Subseção.

REVISTA CAA-PR

A história e os benefícios da CAA-PR (Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná) preenchem as páginas de uma revista especial, lançada em setembro. A OAB Cascavel publicou essa edição para divulgar as iniciativas da CAA-PR, além de valorizar os profissionais envolvidos na instituição. É possível ler a revista acessando o site da OAB Cascavel.

MENTORIA JURÍDICA

A Comissão de Advocacia Iniciante da OAB Cascavel iniciou um projeto de capacitação permanente aos novos advogados. O lançamento da ação ocorreu no dia 03 de outubro, com uma mesa-redonda sobre inovação e tecnologia na advocacia. Ministraram conteúdos os advogados Jurandir Parzianello e Rômulo Mingotti, além do empreendedor Jadson Siqueira.