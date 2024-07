Acontecendo no Oeste

Auditorias do TCE chegam ao Oeste

Duas equipes de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná realizaram, neste início de julho, a fase presencial de auditorias na área da Saúde, dentro do Plano de Fiscalização. As auditorias possuem caráter operacional, o que significa que, caso sejam detectados problemas, serão indicadas soluções aos responsáveis na forma de recomendações. Nos municípios de Marechal Cândido Rondon e Santa Helena, foram executadas auditorias do PAF Saúde Mental. Essa fiscalização é realizada em municípios que atendam os seguintes critérios de seleção: possuir população entre 15 mil e 70 mil habitantes; disponibilizar Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do tipo I; e apresentar as maiores taxas de suicídio do Estado do Paraná, conforme dados extraídos do Sistema de Informações de Mortalidade (2019-2022).

Maripá

O projeto Cinema na Praça, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e produzido pela Messe Produções Culturais, chega à Maripá no dia 18 de julho com a exibição gratuita de dois filmes nacionais para a população local. A estrutura será montada no Lago Municipal com a exibição de duas sessões. A primeira às 18h30 com o filme: “Bichos 2, A Floresta é Nossa” e a segunda às 20h com o filme “Minha Mãe é Uma Peça 3”.

Palotina

Na próxima segunda-feira (15) a Acipa (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina), realizará a 7ª edição do evento Conexão Acipa. O evento será realizado em agosto na Asfuca com palestras de grande impacto. Este evento traz todos os anos palestrantes renomados do Brasil. O Conexão Acipa tem como objetivo principal promover o desenvolvimento econômico e social por meio do compartilhamento de experiências e conhecimentos dos palestrantes.

Itaipulândia

Na última sexta-feira, o Município de Itaipulândia realizou, por meio da Secretaria de Assistência Social, a entrega dos empenhos aos primeiros 200 classificados do Programa Itaipulândia Vivendo Melhor, etapa 2024, que receberão ar-condicionado. A cerimônia marcou mais um importante passo na assistência social do município, contemplando diversas famílias com benefícios que visam melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar dos munícipes.

São Miguel do Iguaçu

Consumidoras de São José dos Pinhais e São Miguel do Iguaçu levaram os dois maiores prêmios de julho do Nota Paraná, programa de conscientização fiscal coordenado pela Secretaria da Fazenda. O sorteio de segunda-feira (8) foi o primeiro a ser realizado sob as novas diretrizes do programa, anunciadas em maio. O segundo prêmio, de R$ 50 mil, foi para uma consumidora de São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Estado. Ela participou do sorteio com 31 bilhetes eletrônicos provenientes de 7 notas fiscais.

Foz do Iguaçu

Acostumados a utilizar o reservatório da Itaipu para a prática de esportes, os atletas e paratletas do Instituto Meninos do Lago tiveram uma atividade diferente nas águas, na última quinta (4) e sexta-feira (5). No Canal da Piracema, dentro da usina, eles fizeram a marcação e soltura de 226 pacus, dentro do programa de monitoramento da migração de peixes da binacional. Foram 150 participantes, entre crianças, jovens e adultos de diversas modalidades. O objetivo da atividade foi mostrar na prática a importância da conservação da biodiversidade. A Itaipu Binacional tem um projeto para monitoramento da migração de peixes desde 1997.