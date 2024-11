A consciência pessoal é um órgão de equilíbrio interno

COLUNA ADI

Coluna ADI pelo Paraná

Projeto Falcão O governador Ratinho Júnior (PSD) apresentou na reunião do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares, em Foz do Iguaçu, o Projeto Falcão do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas do Paraná. Desde 2023, as aeronaves Robinson 66 (Falcão 12 e Falcão 13) com equipamentos de alta tecnologia se tornaram ferramenta na […]