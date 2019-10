Voo para Guaíra deverá consolidar lojas francas na fronteira

O programa Voe Paraná foi estruturado para incentivar a aviação regional no Estado - Foto:AEN/PR

A nova linha aérea ligando Guaíra a Curitiba, inaugurada nesta terça-feira (22), deverá concretizar o projeto de lojas francas, que já está autorizado e regulamentado, esperando apenas investimentos de empresários. O município integra a malha aeroviária do programa Voe Paraná.

“A linha aérea será a alavanca para a efetiva instalação de lojas francas, o que, sem dúvida, vai atrair turistas e puxar mais investimentos para Guaíra e região”, disse a secretária municipal da Administração, Mariana de Oliveira Cândido. “Para nós, essa linha aérea representa um passo maior, uma abertura para o futuro”, definiu a secretária Mariana.

O prefeito Heraldo Trento, que cumpria agenda em Curitiba, voltou no primeiro da Gol para a cidade. No aeroporto Valter Martins de Oliveira, passageiros, autoridades e lideranças foram recebidos com um farto café, para comemorar a iniciativa.

TURISMO – A cidade, de 32 mil habitantes, fica na fronteira com o Paraguai, pelo município de Salto Guairá, e é também porta de entrada para o Parque Nacional de Ilha Grande. A expectativa da administração local é que a linha aérea turbine o movimento turístico, com repercussão na região.

“Só o anúncio do programa e da inclusão de Guaíra já provocou impacto positivo, deu um novo ânimo”, afirmou o empresário Edson Gomes Pepe, presidente da Associação Comercial e Industrial de Guaíra.

Ele contou que já houve avanço em intenções de investimentos. “Empresários de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul vão instalar comércio por aqui. Também temos notícias de indústrias”, comentou Pepe. “Muita coisa boa vai acontecer”, disse.

Ele acredita que com a ligação aérea será concretizada a instalação de uma cervejaria, que já está em contato com a cidade. “Vamos trazer essa indústria em 2020”, afirmou.