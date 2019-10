Voo para Guaíra deve consolidar lojas francas

Guaíra – Dois potentes jatos de água batizaram simbolicamente as primeiras aeronaves que partiram com voos de Curitiba para o interior do Estado inaugurando oficialmente, nessa terça-feira (22), o programa Voe Paraná. O voo 5545 partiu às 12h15 com destino a Guaíra, na região oeste. O 5555 foi para União da Vitória, no extremo sul do Paraná. Antes disso, uma aeronave saiu de Campo Mourão, no Centro-Oeste, rumo à capital.

Outros seis deslocamentos, com partidas também de Francisco Beltrão e Paranaguá, marcaram o primeiro dia do programa. O governador Carlos Massa Ratinho Junior acompanhou a estreia no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, recepcionando os primeiros passageiros com destino ao Interior do Estado.

Em Guaíra, a nova linha aérea ligando a Curitiba deverá concretizar o projeto de lojas francas, que já está autorizado e regulamentado, esperando apenas investimentos de empresários.

“A linha aérea será a alavanca para a efetiva instalação de lojas francas, o que, sem dúvida, vai atrair turistas e puxar mais investimentos para Guaíra e região”, disse a secretária municipal da Administração, Mariana de Oliveira Cândido. “Para nós, essa linha aérea representa um passo maior, uma abertura para o futuro”.

O prefeito Heraldo Trento, que cumpria agenda em Curitiba, voltou no primeiro da Gol para a cidade. No aeroporto Valter Martins de Oliveira, passageiros, autoridades e líderes foram recebidos com um farto café, para comemorar a iniciativa.

A cidade de 32 mil habitantes fica na fronteira com o Paraguai, pelo município de Salto Guairá, e é também porta de entrada para o Parque Nacional de Ilha Grande. A expectativa da administração local é que a linha aérea turbine o movimento turístico, com repercussão na região.

“Só o anúncio do programa e da inclusão de Guaíra já provocou impacto positivo, deu um novo ânimo”, afirmou o empresário Edson Gomes Pepe, presidente da Associação Comercial e Industrial de Guaíra.

Ele contou que já houve avanço em intenções de investimentos. “Empresários de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul vão instalar comércio por aqui. Também temos notícias de indústrias”, comentou Pepe. “Muita coisa boa vai acontecer”.

Ele acredita que, com a ligação aérea, será concretizada a instalação de uma cervejaria, que já está em contato com a cidade. “Vamos trazer essa indústria em 2020”, afirmou.

Lojas francas

Primeiro passageiro a embarcar em Guaíra, rumo a Brasília, com conexão em Curitiba, Julio Lucca é presidente da Associação Comercial de Mundo Novo (MS). Ele contou que, por coincidência, viajava à capital federal para um debate na Confederação Nacional do Comércio sobre o desenvolvimento de voos regionais, principalmente focado em cidades francas. “Vamos discutir lojas francas e desenvolvimento de voos regionais. Deverão participar diretores da empresa aérea que opera essa linha de Guaíra. Vou levar essa experiência importante de hoje, uma conquista de Guaíra depois de muitos anos de luta”.

Maior malha aérea regionalA aeronave foi batizada antes de decolar para Curitiba

O programa Voe Paraná foi estruturado para incentivar a aviação regional no Estado. A Gol, em parceria com a empresa de táxi-aéreo TwoFlex, oferecem ligação aérea partindo e chegando a 12 municípios que têm entre 32 mil e 155 mil habitantes. Foram contemplados Paranaguá, Arapongas, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, União da Vitória, Apucarana, Guarapuava e Guaíra.

O programa opera com aeronaves Cessna Grand Caravan, com até 12 lugares (nove passageiros e três tripulantes). Nesta semana começaram a funcionar 67 voos semanais para dez cidades, mas até dezembro Apucarana e Guarapuava também ganharão voos semanais.

A Gol oferta 14 mil assentos por dia no Estado, quarto maior do País, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Entre as cidades de maiores destinos estão Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Maringá e Cascavel. A companhia ainda conta com voos regulares para Londrina.