Voluntários produzem máscaras de tecido para doação

A produção teve início no dia 4 de abril. O grupo que começou pequeno, hoje conta com 19 integrantes, sendo 11 da Economia Solidária e mais 8 voluntários do programa de promoção e integração ao mundo do trabalho. O grupo já ganhou tecido, elástico e linha e confeccionam em suas próprias casas os EPIs.

Mais de 1,5 mil máscaras de tecido já foram confeccionadas pelo grupo e deste total, 450 foram para a Uopeccan.

Mulheres e homens que integram o programa Economia Solidária, que teve as atividades temporariamente suspensas, atenderam ao chamado da Seaso (Secretaria de Assistência Social) e passaram a produzir máscaras de tecido para serem doadas aos servidores da secretaria, aos assistidos pelos programas sociais e a profissionais da área da saúde de hospitais como Uopeccan (União oeste Paranaense de estudos e Combate ao Câncer).