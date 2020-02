Volta às aulas: Procura por materiais escolares é grande

A semana começou movimentada para o comércio de materiais escolares em Cascavel. Pais deixaram para a última hora a compra dos itens dos filhos, que iniciam o ano letivo nesta quarta-feira (5).

Com grande diversidade de produtos e de marcas, a melhor saída é a pesquisa de preços, que oscila bastante.

Inês Padovan é mãe do estudante Marco Antonio Gobetti e diz que pesquisou muito, foi a diversos estabelecimentos até encontrar o valor que cabia no bolso. “Andei por tudo… lojas de departamentos e atacados, mas encontrei aqui, nos camelôs, algo mais em conta”, conta, referindo-se ao shopping de importados na Rua São Paulo. Marco está ansioso para iniciar os estudos, já que começa agora o 6º ano.

Com orçamento apertado, muitos precisam abrir mão de alguns produtos e reaproveitar o que for possível. Esse é o caso das mochilas, o que reflete diretamente nas vendas. Segundo o empresário Sérgio Lorenzato, o fluxo diminuiu de 10% a 15% com relação ao ano passado. O mesmo aconteceu com a empresária Elisiane Becker: “As vendas diminuíram, aumentou a concorrência e muitos passam apenas pesquisando valores. Isso vem acontecendo desde o fim do ano”.

Procon

A lista de material escolar é um dos itens que mais pesam nesta época do ano no orçamento das famílias e, por conta disso, o Procon de Cascavel fez uma pesquisa de preço de 73 produtos em oito estabelecimentos. A maior variação encontrada foi de 337,50% da cola branca em bastão, com valores de R$ 1,20 até R$ 5,25.

Outro exemplo é o caderno espiral, capa dura de 48 folhas, que pode ser encontrado por R$ 4,99 até R$ 15,90, ou seja, variação de 218,73%.

A fiscal que coordenou a pesquisa, Patrícia Finatto, dá algumas dicas aos pais: “É preciso confirmar com a direção da escola sobre o que realmente é necessário, reaproveitar produtos do ano anterior, evitar materiais com personagens e logotipos, pois encarecem o produto. Os pais devem pesquisar muito, além de ficarem sempre atentos aos produtos que a instituição não deve pedir”, a exemplo de itens coletivos.

Calendário escolar de 2020 da rede municipal

Início do ano letivo: 5 de fevereiro

30 mil alunos iniciam o ano letivo nesta quarta-feira (5)

Férias: de 6 a 22 de julho

Término do ano letivo: 18 de dezembro

200 dias letivos

Calendário escolar de 2020 da rede estadual

Início do ano letivo: 5 de fevereiro

Férias: 6 a 21 de julho

Término do ano letivo: 17 de dezembro

200 dias letivos

Nas escolas estaduais as avaliações são feitas por trimestres, de 65 dias letivos cada um. São eles:

1º trimestre: 5/02 a 14/05

2º trimestre: 18/05/ a 10/09

3º trimestre: 14/09 a 17/12