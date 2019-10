VÔLEI MASCULINO | Brasil tem duelo pela liderança no Japão

A seleção brasileira entra na reta final da Copa do Mundo de Vôlei masculino, no Japão. Invicta e líder com sete vitórias em sete jogos depois da vitória por 3 sets a 0, na madrugada de ontem (10), sobre os Estados Unidos, na terceira posição, o Brasil terá seu principal desafio rumo ao título na madrugada deste domingo (13), quando enfrentará a vice-líder Polônia às 3h (de Brasília). O duelo será transmitido ao vivo pela SporTv 2. Depois, só restarão o Japão (segunda-feira, dia 14, às 7h20) e a Itália (terça-feira, 15, às 3h) como adversários na competição.