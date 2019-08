Vôlei feminino estreia hoje no Pan-Americano

Rio de Janeiro – A seleção brasileira feminina de vôlei começará nesta quarta-feira a participação nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. O time verde e amarelo jogará com Porto Rico às 15h (de Brasília). O SporTV 2 e a Rede Record transmitirão ao vivo. Brasileiras e porto-riquenhas estão no Grupo B da competição ao lado da Argentina e dos Estados Unidos.

O Grupo A é formado por Peru, República Dominicana, Canadá e Colômbia. As equipes se enfrentarão dentro das respectivas chaves e as duas melhores de cada passarão às semifinais da competição. Na última edição dos Jogos Pan-Americanos, em Toronto, no Canadá, a seleção feminina ficou com a medalha de prata.

O treinador José Roberto Guimarães comentou sobre a expectativa das brasileiras para os Jogos Pan-Americanos. “Argentina e Porto Rico estão vindo para Lima com os mesmos times que jogaram o Pré-Olímpico. Já os Estados Unidos têm com uma equipe diferente. Vamos brigar e temos seis jogadoras que participaram do grupo no Pré-Olímpico [Macris, Mara, Mayany, Lorenne, Paula Borgo e Lana}. As outras estavam treinando em Saquarema e participaram da campanha da Liga das Nações. Temos um time jovem e precisamos dar oportunidade para essas atletas. Vai ser um campeonato difícil e vamos lutar bastante”, afirmou o treinador.

Nessa temporada, a seleção feminina carimbou no último sábado o passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio ao terminar o Pré-Olímpico com três vitórias em três jogos. No final de julho, as brasileiras conquistaram a medalha de prata na Liga das Nações.