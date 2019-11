Você sabe o que importa no bem-estar físico e estético do seu corpo?

Muitas pessoas travam uma luta diária contra a balança, com preocupações surgindo a cada alteração de peso. Além de não ser saudável, o acompanhamento exagerado não é um bom parâmetro para avaliar a saúde ou até mesmo o emagrecimento, principalmente para aquelas pessoas que já praticam uma atividade física.

Especialistas afirma que o peso corporal isolado não está exatamente relacionado com o emagrecimento, pois o corpo humano possui diferentes componentes, que ocupam variados volumes e pesos.

Alguns desses componentes se mantêm invariáveis ou com alterações muito pequenas ao longo da vida adulta, como acontece com os órgãos e os ossos – em pessoas saudáveis. No entanto, outros costumam variar, como a massa muscular, os líquidos e o peso da gordura, pois isso se relaciona com o estilo de vida da pessoa, incluindo a alimentação e a qualidade do sono.

A conhecida “massa magra”, que forma os músculos, por exemplo, é mais pesada. Por isso que, quando você faz academia, pode perder medidas, mas o peso altera pouco. A gordura, por outro lado, tem um volume maior e um peso mais leve.

Proporção ideal de gordura para o corpo

Não existe um valor único que deve ser buscado por toda a vida, pois ele varia com a idade e com o gênero. Em mulheres adultas, esse percentual é de aproximadamente 20%, enquanto para homens na mesma faixa etária o mais adequado é entre 15% a 19%. Esses valores podem variar de acordo com o estilo de vida e a prática de atividades físicas.

Quando falamos em massa magra, mulheres adultas devem ter acima de 30%, enquanto para os homens o adequado é que ela esteja acima de 33%. Isso é muito importante para manter a saúde e evitar problemas, uma vez que os músculos são essenciais para oferecer mais proteção aos ossos e outros componentes do organismo.

Dietas e atividades físicas

Para chegar a esses níveis, é recomendado manter uma dieta equilibrada e uma rotina de atividades físicas regular. Para isso, você pode se concentrar em receitas low carb quando o índice de gordura estiver acima do esperado, além de buscar atividades como musculação ou outros exercícios que queimam a gordura e ajudem no tônus muscular.

Também é importante que a pessoa não busque saídas milagrosas para perder peso ou ganhar massa muscular. Cada organismo precisa de um tempo específico para passar por essas mudanças. Por isso, cada pessoa deve consultar um nutricionista e profissional da educação física para encontrar a melhor solução.