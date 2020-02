Vitória brasileira no Mundial de Endurance

Ao lado dos companheiros, o norte-americano Gustavo Menezes e o francês Norman Nato, Bruno Senna conquistou domingo sua segunda vitória na temporada 2019/2020 do Campeonato Mundial de Endurance.

E foi um domínio completo do trio da Rebellion Racing nas 6 Horas de Austin (EUA), quinta etapa do calendário: pole, volta mais rápida e liderança praticamente de ponta a ponta.

Com o resultado, Bruno e parceiros mantiveram a terceira colocação na classificação de pilotos, agora com 93 pontos contra 112 do argentino Jose Maria Lopez, do britânico Mike Conway e do japonês Kamui Kobayashi, terceiro colocados no Texas com o protótipo LMP1 da Toyota.

A vitória confirmou a expectativa otimista de Bruno, que já contava com o aumento das chances do Rebellion R13-Gibson no Circuito das Américas, no Texas, palco definido para substituir a etapa brasileira depois do cancelamento das 6 Horas de São Paulo.

Bruno foi o primeiro a ocupar o cockpit do carro e rapidamente manteve a liderança nos seus dois turnos de pilotagem, quando registrou a volta mais rápida da corrida. Até a última das 189 voltas, sem problemas técnicos ou de erro dos pilotos e com a precisão de um relógio suíço, a Rebellion sustentou uma vantagem média de 40 segundos sobre o neozelandês Brendon Hartley, o japonês Kazuki Nakajima e o suíço Sébastien Buemi, que cruzaram a linha de chegada em segundo com o outro Toyota.

Apesar da aparente tranquilidade, Bruno disse que os boxes da Rebellion viveram um ambiente de tensão ao longo de toda a prova. “Deu tudo certo. Estávamos preocupados com a possibilidade de ter de fazer um pit stop a mais que a Toyota, mas conseguimos equalizar com eles. O risco era dar um safety car no fim que roubasse nossa vantagem. Felizmente não sofremos qualquer problema no carro ou erro que comprometesse nossa corrida”, comemorou.

Cada vez mais na luta pelo segundo título no WEC – foi campeão da LMP2 em 2017 -, Bruno tentará reduzir ainda mais a diferença para os ponteiros dia 18 de março nas Mil Milhas de Sebring. Depois restarão somente as 6 Horas de Spa-Francorchamps, em abril, e as 24 Horas de Le Mans, com pontuação dobrada no encerramento da temporada.

Alonso

Fernando Alonso lutou até que conseguiu. Ele está confirmado nas 500 Milhas de Indianápolis. A 104ª edição da mais tradicional prova do automobilismo mundial será disputada no dia 24 de maio. Seu objetivo é vencer a prova e se conquistar a tríplice coroa. Ele já ganhou o GP de Mônaco, correndo na Fórmula 1; e as 24 Horas de Le Mans, correndo no Mundial de Endurance. Até hoje só o norte-americano Graham Hill venceu as três provas mais importantes do mundo.

Queda de braço

Mas a Honda venceu a queda braço com Alonso. Descontente com as criticas feitas pelo espanhol quando era piloto da McLaren, vetou sua presença em todas as equipes que utilizam seus motores na Fórmula Indy. Mas Alonso foi hábil e costurou um acordo com a Arrow McLaren SP, que utiliza motor Chevrolet. Ele irá pilotar o terceiro carro da escuderia. Os outros dois são Patricio O’Ward e Oliver Askew, pilotos titulares da equipe ao longo de toda a temporada da Fórmula Indy.

Metropolitano

O Kartódromo Delci Damian já estará agitado sábado e domingo. Será o penúltimo fim de semana para treinos antes da etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será disputada nos dias 14 e 15 de março.