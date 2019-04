Visitas são flagradas com fumo nas partes íntimas na Penitenciária de Cascavel

Duas visitantes foram flagradas com fumo, escondido, nas partes íntimas, nesta sexta-feira (05), na PEC – Penitenciária Estadual de Cascavel.

As agentes femininas faziam a revista, no aparelho body scanner (escaneamento corporal), quando perceberam a alteração na imagem.

Questionadas, as duas mulheres, que passavam pelo procedimento, afirmaram que estavam com os ilícitos introduzidos nas partes íntimas.

A apreensão totalizou 355 gramas e estava dividida em duas porções. As duas mulheres foram encaminhadas à 15ª SDP – Subdivisão Policial.

Uma delas disse que visitaria o irmão, já a outra, afirmou que levaria o fumo ao companheiro.

Elas tiveram as carteirinhas de visita apreendidas e ficarão proibidas de visitar os familiares, na PEC, por 12 meses.

“Constantemente nossos agentes são treinados para impedir que materiais proibidos entrem nas unidades. Nos últimos dias, várias visitas foram flagradas com irregularidades e responsabilizadas pelas ações. As ferramentas que dispomos hoje, aliado ao bom desempenho dos agentes, colaboram para essas apreensões”, destacou o coordenador regional do Depen, Thiago Correia.