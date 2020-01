Cidade do interior do Estado com maior representatividade no Paranaense de Futebol, Cascavel terá suas duas equipes como visitante na 1ª rodada do campeonato 2020, neste fim de semana. Ambos entrarão em campo às 18h no domingo (19). O FC Cascavel (foto) desafiará o Coritiba no Couto Pereira e o Cascavel CR desafiará o Operário em Ponta Grossa. Ambos os times cascavelenses buscam vitórias inéditas em suas histórias.

