Vigilância Sanitária faz busca noturna por escorpiões

São Miguel do Iguaçu – A equipe da Vigilância Sanitária de São Miguel do Iguaçu realizou na noite de quarta-feira (6) busca ativa à procura de escorpiões. Em quatro horas de trabalho foram encontrados 12 escorpiões somente na região do Centro, próximo ao calçadão.

A ação teve como objetivo amenizar a disseminação de escorpiões que preocupa as autoridades e também a população são-miguelense.

De acordo com a diretora da Vigilância Sanitária e Epidemiologia, Priscila Dorigon, o aracnídeo possui hábitos noturnos e tem uma visualização facilitada pelas lanternas ultravioleta, utilizadas pelas equipes de captura.

A equipe pede a colaboração da população para que mantenha os quintais limpos, pois o escorpião se abriga sob madeiras, lenhas, tijolos, resto de construção, entulhos, frestas em calçadas, muros, caixas de gordura, fossas e tubulações.