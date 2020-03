VÍDEO: PRF e Receita Federal interceptam comboio de contrabandistas na divisa entre Paraná e MS

Quatro envolvidos foram presos e seis carros, apreendidos; ao menos três membros da quadrilha teriam saltado da ponte sobre o Rio Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma operação conjunta com a Receita Federal (RFB), conseguiu apreender cerca de 50 mil carteiras de cigarros, prender quatro contrabandistas e apreender seis carros em Guaíra, região oeste do Paraná.

Por volta das 5h30 desta segunda (30), agentes da RFB no estado do Mato Grosso do Sul entraram em contato com a PRF para, em ação conjunta, interceptar um comboio de carros que vinha do MS. Na ponte Ayrton Senna, os policiais avistaram um comboio composto por seis carros – um Honda Civic, um GM Prisma, uma GM Meriva, um GM Vectra, um Toyota Corolla e um Toyota Premio paraguaio -, quando iniciaram as abordagens.

Um dos carros foi abordado na cabeceira da ponte e seu motorista, preso. O restante do comboio deu meia volta e tentou retornar para o MS, sentido Mundo Novo, mas foram abordados e três pessoas foram presas em dois carros. No meio da ponte, mais três veículos foram encontrados abandonados sem os ocupantes. Existe a possibilidade de terem pulado no rio Paraná e fugido.

Todos os carros transportavam cigarros contrabandeados do Paraguai e totalizaram cerca de 50 mil carteiras, avaliados em cerca de R$ 250 mil.

Os presos, os cigarros e os carros foram encaminhados à Polícia Federal em Guaíra, para o o registro do crime de contrabando.