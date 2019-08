VÍDEO: Menina de oito anos realiza o sonho de trabalhar na coleta de lixo 

Isabelli Vitoria Polga da Paz dos Santos de 8 anos, realizou nesse domingo (25), o sonho de trabalhar por um dia na coleta de lixo orgânico de São Miguel do Iguaçu. Fundamental para a limpeza da cidade, a função dos coletores ganhou a admiração de Isabelli. Com autorização da Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, a avó Geni Polga ajudou a neta viver esta experiência.

“Quando os garis passam ela pega o celular para gravá-los. Ela sempre quis subir no caminhão e catar o lixo junto com o trabalhadores. O prefeito autorizou então ela pode realizar este sonho, explica a avó.

“Aprendi na escola a importância de separar o lixo. Acho muito legal o trabalho deles”, conta Isabelli, que acordou cedo para o tão esperado momento.

Vestindo luvas e colete, Isabelli teve a oportunidade de subir no caminhão, recolher as sacolas em frente às residências e compactar o lixo no caminhão. Para a avó, a experiência proporcionou um importante aprendizado. “Saber a dar valor este belo trabalho e entender a importância da reciclagem”, ressaltou Geni.