Vestibular Agendado: Farmácia prepara para todas as habilitações

Sem reduzir a qualidade, o curso de Farmácia do Centro Universitário FAG teve, há um ano, a redução do período de duração: agora, o farmacêutico se forma na Instituição em quatro anos. O tempo menor significou otimização da formação, que continua com os mesmos objetivos de quando foi iniciado, há 15 anos, oferecendo todas as habilitações em uma única graduação, ou seja, fazendo com que o profissional saia para o mercado como farmacêutico generalista.

As principais habilitações presentes no curso são: análises clínicas, manipulação e indústria de medicamentos e alimentos. “Em todas as áreas de atuação há aulas práticas e estágios, com aulas aos sábados, inclusive. O aluno consegue ter uma visão e uma vivência de tudo para que, depois, faça suas escolhas no mercado de trabalho”, declara a coordenadora do curso, Patrícia Rosa Lucca.

A FAG dispõe de laboratórios com equipamentos de última geração para a realização das aulas práticas e estágios. Entre eles, o laboratório de Tecnologia Farmacêutica; o laboratório de Análises Clínicas; o laboratório de Biologia Molecular; e a Fundação Hospitalar São Lucas FAG, onde os acadêmicos realizam atividades relacionadas à Farmácia Hospitalar e à saúde pública, principalmente no que se refere às políticas de medicamentos, num ambiente multiprofissional.

Além disso, os egressos do Centro Universitário FAG, mesmo recém-formados, têm conseguido rápida colocação na área, o que demonstra a alta empregabilidade oferecida pelo curso da Instituição. “Nossos alunos, quando vêm receber o diploma, na maioria das vezes, já estão encaminhados, com propostas ou empregos garantidos. Ficamos muito orgulhosos por esses resultados”, complementa Patrícia.

Ainda é possível ingressar no curso de Farmácia no Centro Universitário FAG em 2019. Ele é um dos cursos oferecidos no Vestibular Agendado. Basta agendar um horário para realizar a prova, que consiste em uma redação, sem custos. Quem já possui graduação, assim como quem tem a nota no Enem, está dispensado do teste de seleção. O teste seletivo acontece na sala do Vestibular Agendado, que fica no 2º andar do prédio da Reitoria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h.

Agende sua prova pelo telefone (45) 3321-3900, pelo e-mail vestibular@fag.edu.br ou inscreva-se diretamente no site, através do endereço: http://www.fag.edu.br/vestibular-agendado.