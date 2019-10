Vestibular 2020: candidatos fazem prova no fim do mês

Com a tradição de quase cinco décadas atuando no ensino superior, a Universidade Paranaense prepara mais uma edição do seu processo seletivo. Com prazo de inscrição que vai de 2 de setembro a 18 de outubro, a edição do vestibular 2020 promete ser bastante concorrida. A prova está agendada para o próximo dia 27. Saiba mais no unipar.br.

Isso porque a Unipar tem aumentado seu leque de cursos, com a modalidade semipresencial (em parceria com o Google for Education) – somando aos da presencial, serão 128 opções, nas sete Unidades. E também por que não para de investir em inovações pedagógicas e estruturais, acompanhando sempre a evolução da ciência.

Venha para a Unipar, porque aqui… SOMOS DIFERENTES!

Sim, somos diferentes e comprovamos na trilha da nossa história. São quase 50 anos de experiência em ensino superior, evoluindo ano a ano. Chegamos aos 47 com mais de cem cursos de graduação, mestrado, doutorado e com Medicina, concretizando muito dos sonhos da Unipar, que continua forte, vibrante, investindo em melhorias.

O lema “Somos diferentes” da campanha, que já está rodando na mídia, enaltece esse princípio da Unipar: de ser diferente no exato sentido do termo: adjetivo e atributo do que é raro, especial, excepcional… Diz a peça publicitária criada pela Diretoria Executiva de Gestão da Comunicação: “Nas diferenças encontramos a pluralidade e a diversidade; na Unipar nós acreditamos no poder das diferentes ideias, compartilhadas e conectadas. Juntos somos a universidade que faz a diferença agora mesmo, porque entre eu e você existimos nós”.

Nós, é bom frisar, define um time coeso, formado por alunos, professores, profissionais e dirigentes implacáveis que, mesmo diante da atual desfavorável conjuntura econômica, promover tantas realizações passa a ser tarefa árdua que requer coragem para inovar e se reinventar, porque… somos diferentes! Mas tem muito mais para você saber sobre nós, acessando unipar.br.

UNIPAR

O Vestibular 2020 está com inscrições abertas e tem novidades. Confira os cursos ofertados em Cascavel, no presencial: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética Odontologia, Psicologia e, ainda, os novos – Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Processos Gerenciais, Recursos Humanos e Terapia Ocupacional. Provas dia 27/10. Outras 30 opções são ofertadas na modalidade semipresencial. Mais informações, acesse vestibular.unipar.br ou ligue (45) 3321-1300.