Alimentação escolar ganha reforço com capacitação de 2 mil merendeiras

Paraná - Quase duas mil merendeiras da rede estadual do Paraná participam até 25 de julho de uma formação presencial promovida pelo Governo do Estado por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), em parceria com o Senac. A iniciativa visa aprimorar as boas práticas de manipulação e aproveitamento integral dos alimentos, além do preparo de receitas mais atrativas e nutritivas com os itens que compõem o cardápio do Programa da alimentação escolar, enviado pela Fundepar às escolas.

A capacitação acontece em cozinhas-escola de 22 municípios paranaenses. “Essa formação representa nosso respeito e reconhecimento pelo trabalho essencial das merendeiras nas escolas. Elas são parte fundamental da comunidade escolar, e investir em sua qualificação é investir diretamente na saúde e no bem-estar dos nossos estudantes”, afirmou a diretora-presidente da Fundepar, Eliane Teruel Carmona.

Esta é a primeira vez que o Estado promove uma capacitação presencial em larga escala voltada exclusivamente às merendeiras. Cada escola indicou uma representante para participar do curso, contribuindo diretamente para a qualificação do serviço de alimentação escolar e para a promoção de hábitos mais saudáveis entre os estudantes da rede estadual.

No cardápio estão ingredientes, em geral, menos populares entre os estudantes, como berinjela, couve e beterraba. A proposta é ensinar maneiras criativas de valorizar esses itens, que fazem parte das remessas regulares enviadas às escolas.

Em Curitiba, por exemplo, as merendeiras prepararam berinjela assada com queijo e pão de beterraba. A experiência foi enriquecedora para Ivonete Stuck Luiz dos Santos, do Colégio Estadual Santa Rosa, que aproveitou para colocar a mão na massa.

Depoimentos

“É maravilhoso estar participando, aprendendo coisas novas. Dessa farofa já tinham me falado e eu fiquei curiosa para fazer, por isso que eu participei ali. Eu queria aprender como fazer”, disse.

Já Nelma Maria Cardoso, do CEEBJA Professora Maria Deon de Lira, destacou a importância da qualificação contínua. “É necessário aprender, se capacitar, porque muita coisa a gente pensa que sabe, e quando chega aqui vemos que precisamos aprender. Desde as práticas até a manipulação dos alimentos. Maravilhoso”, afirmou.