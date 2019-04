Vereadores cogitam CPI do Consamu

A Comissão Permanente de Saúde cogita formar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a atual situação do Consamu Oeste (Consórcio Intermunicipal do Samu). O agravante que levou à inquietação no Legislativo foi o print de uma mensagem enviada pelo secretário de Saúde de Cascavel, Rubens Griep, ao presidente do Consamu, Jucenir Stentzler. Nela, Griep diz: “Por pura vaidade destruiu tudo!!! […] Acabou com tudo e por cima dos corpos das pessoas que VOCÊ MATOU esta semana em Cascavel […] Estão matando pessoas por vaidade”.

Há mais de dois meses houve uma reviravolta na diretoria do Consamu devido à demissão de José Peixoto, ex-diretor-geral do Consórcio, e do ex-diretor técnico Rodrigo Nicácio. Os motivos não foram esclarecidos até hoje. E Cascavel, que paga mais da metade de todos os serviços, tem enfrentando dificuldades para obter leitos – ontem mais de 30 pacientes aguardavam na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) – e a suspeita é de um boicote da atual diretoria, já que o Consamu é quem faz a regulação dos leitos hospitalares.

Diante do desabafo de Griep e da situação da saúde pública, os vereadores pretendem se envolver na discussão. Tanto o atual presidente do Consamu quanto o secretário de Saúde serão chamados para prestar esclarecimentos em reunião prevista para a semana que vem. “Avaliaremos, após ouvirmos os dois, a abertura de uma CPI. Existe um prejuízo e não podemos aceitar que vidas sejam perdidas devido a interesses pessoais – de vaidades”, afirma o presidente da Comissão Permanente de Saúde, Josué de Souza.

Um paciente que estava na UPA e foi transferido a um hospital de Toledo e morreu. Ele tinha infecção óssea, era considerado vaga zero, mas aguardou mais de 24 horas. Nesse caso, um acordo com o Ministério Público possibilita o uso de leitos em hospitais particulares se o Estado não tiver disponível. Rubens aponta retrocesso no fluxo de pacientes, situação que se agravou nos últimos dias, devido à troca de diretoria da administração do Consamu.

Josué garante que há apoio regimental para abertura da CPI.

Reportagem: Josimar Bagatoli