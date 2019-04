Vereador quer explicações sobre estrutura do IML

Cascavel – O presidente da Câmara de Cascavel, Alécio Espínola, quer explicações sobre a estrutura profissional e física do IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel. Ele afirmou à reportagem do Jornal O Paraná que vai até o local hoje verificar a estrutura e como funcionam as escalas de trabalho.

O questionamento veio depois da família do jovem Lucas Maldonado Garcia, de 24 anos, esperar mais de 13 horas para que o corpo fosse liberado. O jovem faleceu por volta das 21h e o corpo foi liberado perto do meio-dia de domingo. Familiares queriam doar as córneas do rapaz, mas por conta dessa demora não foi possível. “Não dá para aceitar isso. A dor de uma família, que ainda tem que esperar todo esse tempo com cinco médicos legistas contratados? Vou até lá para tentar entender o que acontece e o que pode ser feito, já que não é a primeira vez que isso acontece”, explica Alécio.

De acordo com a Direção da Polícia Científica do Paraná, a situação foi um “caso pontual” e que o corpo da vítima chegou ao IML perto das 23h40 e foi liberado perto das 12h. Além disso, o Instituto Médico Legal informou ainda que entre as 23h e as 7h não são realizados exames de necropsia, como recomendado por instrução técnica da medicina legal em todo o País. Mas a demora ocorreu porque durante o atendimento dessa ocorrência a funcionária que estava de plantão se cortou e precisou de atendimento médico, o que causou atraso nos atendimentos. E que, como o acidente não incapacitou a servidora de voltar ao trabalho – apenas a atrasou -, não foi chamado outro plantonista.

Número de profissionais

Atualmente, o IML de Cascavel tem plantão de sobreaviso 24 horas e a escala é composta por cinco médicos-legistas. De acordo com a Polícia Civil, está em andamento concurso da Polícia Científica que vai reforçar o quadro de servidores de todo o Estado. Para Cascavel está prevista a nomeação de dois servidores, o que garantirá o funcionamento normal da escala.

Sem prazo de reforma

A Polícia Científica afirmou ainda que a construção e a reforma das unidades de todo o Estado é estudada permanentemente pela direção, em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública e outros órgãos de governo envolvidos. Contudo, sem prazo para acontecer.