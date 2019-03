Vereador de São Miguel do Iguaçu é encontrado morto

O Presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Iguaçu, Edson Ferreira foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (14), em um chalé da família em Vila Ipiranga.

Segundo familiares, Edson estava desaparecido e os familiares acionaram a Polícia Militar para ir até o chalé onde o carro dele teria sido visto. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada até o local, mas quando chegaram lá ele já estava sem vida. Edson morreu com uma perfuração de arma de fogo na boca.

O local foi isolado para investigação. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). As informações são do Gazeta Web.

A Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu declarou luto oficial de três dias em virtude do falecimento do presidente Edson Ferreira. A Câmara decretou ponto facultativo nos dias 14 e 15 de março de 2019.