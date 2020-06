Veja os novos horários de funcionamento do comércio a partir desta quinta-feira

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu publicou, em Diário Oficial, o Decreto nº 28.245, que estabelece novos horários para o funcionamento do comércio na Terra das Cataratas, como medida para diminuir a circulação de pessoas no município durante a pandemia do novo coronavírus.

Já a partir desta quinta-feira (25), o limite para funcionamento no período noturno será às 22h, exceto para serviços 24 horas e da área da saúde, além de outros elencados no artigo 1º do texto. Entregas poderão ser feitas até as 23h.

A partir de segunda-feira (29), por sua vez, entra em vigor a seguinte tabela de horários:

5h às 22h:

– distribuidoras de água e gás;

– lojas de conveniência em postos de combustíveis.

– transporte coletivo urbano municipal

6h às 21h:

– panificadoras e confeitarias;

– autoescolas;

– personal trainers, clínicas de fisioterapia e estúdios de pilates;

– academias de ginástica, musculação, crossfit, dança, natação e hidroginástica;

– atividades esportivas sem contato físico;

– academias e quadras de tênis em condomínios e clubes

7h às 19h:

– serviços de coleta, reciclados, remoção e transporte de entulhos;

– transporte e entrega de cargas em geral;

– clínicas médicas, veterinárias e serviços de saúde;

– setor industrial e da construção civil, em geral;

– lavanderias

8h às 12h:

– feiras livres que ocorrem no período da manhã

8h às 14h:

– cartórios e tabelionatos;

– casas de câmbio;

– serviços de seguros;

– despachantes de trânsito e serviços de emplacamento;

– Biblioteca Pública Municipal;

– serviços públicos municipais (exceto Saúde, Segurança, Assistência Social, Tecnologia da Informação, Fiscalização e Protocolo)

8h às 20h:

– estacionamentos privados;

8h às 21h:

– supermercados, mercados e mercearias;

9h às 17h:

– escritórios e sociedades de profissionais liberais;

– imobiliárias;

– casas lotéricas;

– oficinas mecânicas, manutenção e reparação de veículos;

– oficinas de assistência técnica;

– feira da Amizade e Feira Livre do Terminal da Vila Portes;

– comércio varejista e atacadista da região compreendida entre a Vila Portes, Jardim Central e Vila Brasília;

10h às 15h:

– instituições bancárias

10h às 18h:

– comércio varejista e atacadista localizados na região central entre Vila Iolanda, Jardim América e Vila Maracanã e na região da Vila A, nas avenidas Sílvio Américo Sasdelli e Garibaldi;

– Serviços de callcenter.

11h às 19h:

– comércio varejista e atacadista (exceto região Central, Vila Portes e Vila A);

11h às 22h:

– restaurantes, lanchonetes, food trucks e traillers de alimentação

12h às 20h:

– shopping centers e lojas localizadas no interior de supermercados;

– Feira Iguaçu.

13h às 21h:

– barbearias e salões de beleza;

– atelier de costuras;

– clínicas e centros de estéticas;

– estúdios de tatuagem;

– estandes de tiro;

– estúdios fotográficos;

– serviços de lavagem de veículos;

– sedes administrativas de instituições de ensino;

– cursos profissionalizantes, de reciclagem profissional ou tecnológicos, cursos ou aulas de reforço escolar, cursos de línguas estrangeiras, cursos de música, teatro, dança, artes visuais, artesanato, circo e autoescola.

16h às 21h:

– feiras livres que ocorrem à tarde

24h

– serviços de urgências e emergência em saúde e veterinárias;

– farmácias e manipulação de fórmulas;

– postos de combustíveis;

– segurança pública e privada, incluídas vigilância;

– serviços de assistência social de proteção social especial de alta complexidade;

– serviços funerários;

– serviço de fiscalização pelos órgãos fiscalizadores municipais;

– socorro mecânico;

– provedores de acesso às redes de comunicações, telecomunicação e internet;

– serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros;

– Terminal Rodoviário Internacional de Passageiros;

– meios de hospedagem.

