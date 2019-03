Veículo roubado em 2001 é recuperado pela PRF

Por volta das 19h desta segunda-feira (11), a equipe da Polícia Rodoviária Federal que atuava na BR-277, no Km 730, em Foz do Iguaçu/PR, abordou o veículo GM/ D20 CUSTOM, de cor branca, que seguia sentido Ciudad del Este – Paraguai. Durante a abordagem o condutor apresentou documentação paraguaia para o veículo, porém a equipe averiguou em consulta aos sistemas que o chassi possuía queixa de roubo na data de 11 de outubro de 2001 na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP. O condutor, um paraguaio de 40 anos, foi preso pelo crime de receptação e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos cabíveis.