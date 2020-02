Veículo da prefeitura atinge moto

Um motociclista de 38 anos ficou ferido em uma colisão grave com um Ford Ecosport, da Prefeitura de Cascavel, registrada no fim da tarde de ontem (6), no cruzamento das Ruas Rio Grande do Sul e Uruguai, Centro de Cascavel.

Conforme testemunhas, o motociclista teria furado a preferencial e foi atingido pelo carro, que seguia na Rio Grande do Sul. Com a força do impacto, a moto foi arrastada.

O motociclista foi jogado e bateu no parabrisa do veículo, que ficou bastante danificado. Apesar da força da batida, o motociclista Eliedison Luna sofreu uma fratura no ombro direito e foi encaminhado à UPA Tancredo Neves, sem risco de morrer.

