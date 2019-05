Veículo com contrabando é apreendido na região de Pato Bragado

Policiais Federais e militares da PM/PR-BPFRON/COBRA em uma ação conjunta na região de Pato Bragado apreenderam na quarta-feira (29), um veículo carregado com várias caixas de cigarro.

A apreensão ocorreu quando os policiais visualizaram uma embarcação descarregando cigarros em um porto clandestino e se aproximaram da embarcação.

Quando estava em processo de aproximação, os suspeitos notaram a equipe policial e empreenderem fuga. As buscas realizadas na área foram infrutíferas.

No local foi encontrado e apreendido um veículo VW Saveiro carregado com várias caixas de cigarros de origem paraguaia.

Tudo foi encaminhado para a DPF/Guaíra para os procedimentos policiais de praxe e posteriormente para a Inspetoria da Receita Federal.

Essa operação conta com o apoio da Secretaria de Operações Integradas do MJSP (SEOPI/MJSP).