ValeSim cria site exclusivo para estudantes

Em Cascavel, o processo que antes era feito apenas na Central ValeSim, agora poderá também ser realizado online. Basta o estudante acessar o site e seguir o passo a passo para se cadastrar ou para se recadastrar. Assim que o aluno concluir o processo no site, ele receberá um e-mail da ValeSim confirmando a atualização ou informando sobre a retirada do cartão que deverá ser feita na Central ValeSim, na Rua Duque de Caxias, 770, ao lado da Catedral Nossa Senhora Aparecida, com funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O prazo para o estudante fazer o cadastro ou atualizar o cadastro, referente ao segundo semestre de 2019, vai até 1º de setembro. Mas a ValeSim alerta sobre a importância de resolver a questão o mais cedo possível, já que o processo exige a apresentação de documentos e foto específica.

A mudança visa proporcionar mais comodidade aos passageiros que se utilizam do serviço.

É importante salientar que o cadastro de estudantes ou a atualização correspondente continuam sendo feitos na Central ValeSim. A criação do site exclusivo para esse serviço vem para facilitar a rotina e oferecer mais qualidade ao atendimento dos passageiros.