Unopar Cascavel retoma atendimentos psicológicos gratuitos

A CPA (Clínica de Psicologia Aplicada) da Unopar de Cascavel retoma suas atividades a partir deste mês e abre inscrições para o cadastro de novos interessados em receber atendimento psicológico gratuito. As vagas para a psicoterapia são destinadas a crianças a partir de seis anos, jovens, adultos e idosos. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (45) 3322-9063, pelo e-mail clinicapsicologiaaplicada@gmail.com e ainda presencialmente, na sede da Unopar Cascavel.

Segundo o coordenador do curso, Gabriel Batista Kruger, as demandas mais frequentes dos pacientes são em relação a ansiedade e depressão e encaminhamentos de serviços de saúde públicos. “É papel da Unopar promover o cuidado com saúde mental e auxiliar no atendimento da demanda local, proporcionando um serviço de educação e atendimento psicológico de qualidade de forma totalmente gratuita”, aponta Gabriel.

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram que 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão. Essa é a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas, estando atrás apenas dos Estados Unidos.

O Brasil ainda ocupa a primeira posição em incidência de ansiedade entre a população, somando 18,6 milhões que sofrem desse transtorno no País. Os dados são da última estimativa sobre transtornos mentais no mundo feita pela organização e divulgada em 2017.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h, no câmpus da faculdade (Avenida Rocha Pombo, 2.005).

A primeira etapa de triagem envolve a coleta das informações básicas pessoais e documentos (RG e CPF). Posteriormente, o paciente será chamado para uma entrevista seletiva.

A Clínica de Psicologia Aplicada

Em 2019, a clínica recebeu mais de 150 pacientes e realizou cerca de 2,2 mil atendimentos clínicos conduzidos pelos alunos do curso de Psicologia, sob supervisão de professores capacitados.

A clínica da Unopar oferece desde 2000 serviços gratuitos e atendimento de qualidade para toda a comunidade de Cascavel e região.

Atualmente, a equipe de profissionais da clínica é formada por 35 pessoas, entre alunos, professores e colaboradores.

