Unopar amplia possibilidade de ingresso ao ensino superior

Um estudo organizado pela Abmes (Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior), em novembro de 2018, aponta que 40% dos brasileiros não têm condições de arcar com a mensalidade de uma graduação sozinhos. Para 24% dos participantes consultados, o caminho para a universidade passa por descontos, bolsas de estudo ou financiamento, público ou privado.

Ingressar em uma faculdade é um sonho ainda distante para 70% dos jovens que concluem o ensino médio, principalmente devido aos altos valores das mensalidades. Para reduzir essa fronteira, democratizar o acesso do aluno ao ensino superior e apoiar sua inclusão no concorrido mercado de trabalho, a Unopar anuncia a ampliação da oferta de cursos contemplados pelo PEP (Parcelamento Estudantil Privado).

O programa permite ao estudante ingressar no ensino superior com uma mensalidade mais acessível durante todo o curso e inclui a possibilidade do parcelamento do saldo restante após sua conclusão. Com vagas limitadas, a condição é válida para cursos presenciais e específicos.

Vantagens:

A contratação é efetuada diretamente com a Unopar, sem a necessidade de conta bancária

Não é necessário ter a nota mínima do Enem para requerer

Como solicitar:

O primeiro passo é fazer a inscrição para o vestibular na área desejada e unidade escolhida e, em seguida, realizar o exame. Caso o candidato tenha sido aprovado no exame vestibular, no ato da matrícula, presencialmente na unidade, ele pode aderir ao programa. O PEP é uma alternativa de pagamento da mensalidade escolar disponibilizada pela Unopar e sua escolha é uma opção do aluno e as condições precisam ser consultadas no ato da solicitação.

Sobre a Unopar

Fundada em 1972 e credenciada como universidade em 1997, a Unopar é referência em inovação e é reconhecida pela vanguarda acadêmica em seus cursos de graduação, extensão e pós-graduação lato e stricto sensu.

Presente em Londrina, Arapongas, Bandeirantes, Cascavel e Ponta Grossa, além de atuar com polos de educação a distância distribuídos por todos os estados brasileiros, a Unopar presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde, Escritórios e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Unopar oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

Em 2011, a Unopar passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse: http://www2.unopar.br.

Sobre a Kroton

A Kroton é uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, proporcionando ensino de qualidade durante todos os momentos da vida dos alunos, desde o ensino básico até a educação continuada. Com atuação inovadora, a Kroton é líder no desenvolvimento e aplicação de soluções educacionais. Em seus mais de 50 anos de tradição, já contribuiu para a transformar a vida de milhões de pessoas, e trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do País.