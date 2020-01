Unipar oferece mais de cem opções de especialização

Diante do cenário de crise econômica pelo qual o Brasil vem passando, conquistar uma vaga no competitivo e exigente mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E sempre tem mais chances quem tem o melhor currículo, aquele que está mais capacitado para assumir o cargo disponível.

E quando falamos em profissional capacitado, estamos nos referindo a um profissional qualificado, apto a desenvolver suas tarefas com responsabilidade e competência. Para isso é preciso estudo, esforço, dedicação, ou seja, se especializar. E os especialistas não cansam de ressaltar o quanto uma pós-graduação é importante e faz a diferença na trajetória profissional. Eles afirmam que com um curso de especialização, além da possibilidade de se destacar no mercado de trabalho, as chances de um profissional obter promoção e aumento de salário são bem maiores.

Atenta a essas mudanças, a Universidade Paranaense – Unipar colabora constantemente para que o Brasil consiga melhorar seu quadro de especialistas, investindo na oferta de cursos em todas as áreas do conhecimento. E este ano, com o tema “Amplie suas Possibilidades”, a campanha oferece um leque ainda maior de opções. Compõem a lista multicampi da pós-graduação lato sensu mais de 110 cursos, entre eles os de MBA.

Com projeto pedagógico moderno, englobando todas as áreas do conhecimento, os cursos foram elaborados de acordo com as demandas do mercado. E todos também são regulamentados pelo MEC (Ministério da Educação). Além de a Unipar ser uma instituição séria, com credibilidade e com professores conceituados, tem tradição na área. Afinal, são 47 anos de história; em pós-graduação, são mais de 30.

E os coordenadores dos cursos apontam mais um diferencial para quem faz pós-graduação na Unipar. Por receber alunos de várias cidades, de diferentes regiões, a instituição se torna um ótimo lugar para se construir uma rede de amizades profissionais, pois o networking, muito valorizado nos tempos de hoje, também ajuda a abrir caminhos para as oportunidades profissionais.

Mais informações sobre todos os cursos oferecidos nas sete Unidades da Unipar podem ser encontradas no site da Unipar, no link da pós-graduação, ou pelo telefone (44) 3621-2816.

Programa de fidelização

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar é o programa de fidelização, um investimento da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os formandos a prosseguir os estudos, concedendo descontos na mensalidade. Ex-alunos formados em 2019 ganham 20% de desconto; formados em anos anteriores, 15%; ex-alunos de cursos de especialização concluídos na Unipar, 20%; e alunos de outras instituições, 10%. Descontos se aplicam apenas aos cursos em nível lato sensu e valem somente se as parcelas forem pagas até a data do vencimento; não é concedido aos cursos com número de vagas inferior a 15.