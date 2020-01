Unipar lança 2ª turma da especialização em Criminologia, Direito Penal e Processual Penal

Com o sucesso da primeira turma, com um roll de profissionais de peso no corpo docente, a Universidade Paranaense – Unipar investe mais uma vez na pós-graduação em Criminologia, Direito Penal e Processual Penal, aberta na unidade de Cascavel.

A ideia é possibilitar ao operador do Direito a visão sistemática do direito material e processual penal, habilitando-o para o entendimento e aplicabilidade na teoria e prática. Também busca analisar criticamente os principais institutos das ciências penais e processuais penais e verificar as repercussões materiais e processuais das alterações já efetuadas, e os projetos de reformas penais atualmente em pauta.

O público-alvo envolve profissionais diplomados em Direito, advogados, juízes, membros do Ministério Público e demais profissionais da área jurídica.

Planejado para atender a demanda profissional, o curso abrange disciplinas específicas, como: Das provas; Delação, colaboração e legislação correlatas; Direito Penal Econômico e Compliance; Execução Penal; Direito Penal Especial e Legislação Extravagante I e II; Fundamentos do Direito Penal I; Introdução ao Direito Penal Crítico; Investigação preliminar e defensiva; Prisões e medidas cautelares; Procedimentos (comum ordinário, sumário, sumaríssimo); Sentença penal; Sistema recursal e nulidades; Sistemas processuais e princípios; Teoria da Ação Penal Processual; Teoria dos jogos no Processo Penal; Tribunal do Júri – aspectos práticos e teóricos.

As inscrições vão até março. As aulas devem começar no mês seguinte, em regime quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 13h30, sob a coordenação do professor Márcio Berti. Ao todo, são 40 vagas, acesse o site www.unipar.br e saiba mais, ou ligue (45) 3321-1300.

Ex-alunos da Unipar e de outras instituições de ensino têm descontos nas mensalidades.