Unipar diploma novos profissionais de áreas da saúde

O calendário de formaturas da Universidade Paranaense – Unipar encerrou com a comemoração dos cursos da saúde. Novos profissionais de Biomedicina, Enfermagem e Odontologia foram diplomados em Cascavel. A solenidade foi presidida pelo diretor da unidade, professor Gelson Uecker, e os trabalhos de cerimonial conduzidos pela professora Adriane Uecker.

Os formandos homenagearam seus docentes. Receberam o título de nome de turma as professoras Diely Dalla Costa, Débora Girardello e Daniela Boleta. De patronesse Dábora Dudek, patrono Gilson Fernandes e patronesse Andressa Bozza. Respectivamente, os paraninfos foram os professores Marcelo Abrão, Dayse Rodrigues e Didier Anzolin.

Outro momento de destaque foi o juramento profissional. Da tribuna, Eloize Machado proferiu o juramento do bacharel em Biomedicina, Cinthia Castilho, do bacharel em Enfermagem, e Letícia Muller, do bacharel em Odontologia. Palavras de gratidão, saudade e afeto foram enaltecidas pela oradora das turmas, Anna Buss.

Como é de costume em todas as solenidades de colação de grau, a Unipar rende homenagem aos alunos que mais se destacaram em seus cursos. Certificado de honra ao mérito foi entregue pelos coordenadores de curso, professores Raphael Sahd, Débora Girardello e Laerte Bremm, aos laureados Iasmin Machado, Rosimeire Balaneker e Letícia Muller.

Os pais, grandes incentivadores no processo educacional, também foram aplaudidos. Representando todos os pais, Isabela Kunioka prestou homenagem aos pais Viviane e Carlos Kunioka. Na solenidade, o professor Rafael Marassi também recebeu mimo.

Além de familiares, amigos e docentes, autoridades também prestigiaram o evento. Na mesa principal estiveram o secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, o conselheiro do Conselho Regional de Biomedicina Raphael Sahd, o presidente da Associação Brasileira de Odontologia/Regional Cascavel, Alexandre Bandeira, a enfermeira fiscal chefe da subseção do Coren Cascavel, Sabrina Zanardi, e o conselheiro do Conselho Regional de Odontologia, Irati Pirolla.

Bolsa de estudos

A Unipar lançou em 2020 um Programa de Bolsas de Estudo mais abrangente. O programa oferece 11 modalidades de bolsas, que contemplam quase todos os cursos. O que está provocando muita sensação é a que oferece 100% de desconto, no primeiro ano, e 50% a partir do segundo, para candidatos com pontuação igual ou superior a 850 pontos no Enem. E quem tem pontuação a partir de 450 ganha 50%. É hora de estudar! Mais informações, ligue (45) 3321-1300.