UNIPAR – Cascavel oferece opções de MBAs para profissionais de todas as áreas

Cursos consolidados e novidades. A Universidade Paranaense – Unipar investe no ensino superior há cinco décadas e há 35 anos também forma especialistas. São inúmeras as opções de cursos de pós-graduação e MBA em todas as unidades. Cursos envolvem profissionais de várias áreas: Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito e Arquitetura. E também, a área da saúde: Psicologia, Odontologia, Enfermagem e afins.

Para empresários, executivos e profissionais que queiram empreender, há uma gama de MBAs. Só em Cascavel, são quatro opções: MBA em Empreendedorismo & Coaching, MBA em Controladoria, Assessoria e Auditoria Contábil, MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito, e MBA em Gestão Estratégica de Negócios.

Os interessados no mundo corporativo podem ingressar ainda neste ano. As inscrições podem ser feitas on-line, no endereço pos.unipar.br. As aulas acontecerão em regime quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 13h30.

Mais informações sobre corpo docente, investimentos e descontos podem ser obtidas na página ou pelo telefone (45) 3321-1300.

DIFERENCIAIS

Um dos destaques dos cursos de MBA da Unipar é o quadro docente, formado por professores de alto nível (mais de 80% são mestres e doutores, titulados por universidades conceituados do Brasil e exterior). A estrutura que a Unipar disponibiliza para o pós-graduando é outro fator que valoriza os cursos. São laboratórios e bibliotecas (com mais de 400 mil livros) muito bem equipados para garantir complementação de aprendizagem.

Por fim, temos que ressaltar o “conceito máximo” da Universidade Paranaense, conquistado na recente avaliação de recadastramento junto ao Ministério da Educação, que a colocou entre as melhores do Paraná. Portanto, quem faz um curso de MBA na Unipar leva no currículo a marca de uma instituição de ensino superior séria, competente e promissora.

MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS:

Empreendedorismo & Coaching

Coaching executivo e metodologia; Conceitos e evolução da liderança; Conceitos e tipos de coaching; Empreendedorismo: atitude & criatividade; Estratégia & empreendedorismo; Gestão & talentos; Gestão de mídias digitais e inteligência de negócios; Inovação & logística; Inovação & produção; Introdução à prática do líder coach; Investimentos & negócios; e Tendências & mercado.

Controladoria, Assessoria e Auditoria Contábil

Administração de pessoal; Compliance e governança corporativa; Comunicação corporativa; Controladoria, consultoria e auditoria contábil; Controle de rotinas em escritório contábil; Estratégias de marketing e relações contábeis; Gestão de custos e precificação; Gestão de pessoal; Gestão do capital de giro; Gestão do imobilizado; Gestão tributária; Mercado financeiro e capitais; Planejamento estratégico e orçamentário; e Valuation – avaliação de empresas, projetos e investimentos.

Gestão de Cooperativas de Crédito

Análise financeira de cooperativa de crédito; Coaching executivo e metodologia; Contabilidade aplicada às cooperativas de crédito; Doutrina e princípios do cooperativismo de crédito; Empreendedorismo e intraempreendedorismo; Estratégias de marketing e relações com os cooperados; Exame de certificação profissional: CPA 10 e CPA 20; Gerenciamento de risco em análise de crédito; Gestão estratégica de pessoas; Governança corporativa e cooperativa; Legislação aplicada às cooperativas de crédito; Liderança eficaz: comunicação, ética e negociação; Mercado financeiro; Mercado financeiro de investimentos e credito rural; e Planejamento e gestão estratégica.

Gestão Estratégica de Negócios

Análise de Investimentos; Coaching Executivo; Estratégias de Liderança; Estratégias de Marketing; Gestão da Logística; Gestão da Produção; Gestão de Mídias Digitais e Inteligência de Negócios; Gestão Estratégica de Finanças; Gestão Estratégica de Pessoas; Inovação; Mercado de Capitais; Qualidade Estratégica; Visão Estratégica.