UNIPAR – Atividade de pintura da face foi proposta ao 1º ano do curso de Odontologia, que correspondeu com sucesso

O ensino superior não parou. Na Universidade Paranaense – Unipar, as aulas têm sido ainda mais diferenciadas nesse período em que os encontros acontecem virtualmente. De forma dinâmica, a Universidade potencializou o uso da tecnologia no dia a dia e o curso de Odontologia tem feito bom proveito dessa ferramenta. Nos últimos dias, os alunos participaram de um desafio e o resultado surpreendeu, tendo, inclusive, várias postagens nas redes sociais.

A atividade, lançada pela professora Letícia Nadal, consistia em realizar uma pintura em face, representando os músculos da expressão facial. A ideia, já que as práticas estão sendo aguardadas para o retorno das aulas presenciais, foi promover uma tarefa para que os estudantes pudessem aplicar os conhecimentos teóricos das aulas on-line, entendendo a mímica facial e os movimentos dos músculos durante as expressões faciais.

O desafio fez parte da disciplina de Anatomo-Fisiologia em Odontologia, ministrada à turma do 1º ano. Saudosos, os estudantes elogiaram essa interação: “A atividade de pintar os músculos das expressões faciais foi gratificante e de muito aprendizado, tornando-se tudo mais fácil, pois, a associação com a arte facilitou na hora de distinguir os músculos e suas diferenças. Essa foi uma maneira atraente de inovar e, ao mesmo tempo, aprender com essas aulas maravilhosas”, afirma a acadêmica Vanessa Pereira.

Sua colega, Thaiely da Costa Menon destaca a experiência foi incrível e divertida: “Foi literalmente um desafio, porque nunca consegui desenhar nada na vida. Foi muito bom colocar em prática o que aprendemos na sala de aula virtual, pois ajudou muito no aprendizado e memorização”.