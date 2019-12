Unioeste: Nomeação de reitor e vice será no dia 17

Cascavel – A assinatura do decreto de nomeação do reitor da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Alexandre Webber e vice-reitor Gilmar Ribeiro de Mello, acontece na próxima terça-feira (17) no gabinete do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

A nomeação passa a ter valor apenas no dia 1º de janeiro de 2020. Quanto também o reitor e vice nomearão a equipe escolhida para os trabalhos durante o mandato. Essa nomeação deve acontecer no dia 6 de janeiro, na volta do recesso da Instituição.

Alexandre e Gilmar, já tiveram uma conversa com o Governador após a eleição para os cargos, mas devem aproveitar o momento para novo diálogo.

Reunião Hospital Universitário

A ida dos dois à Curitiba deve se estender pelo menos até o dia seguinte, pois eles vão participar de uma reunião convocada pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) sobre os Hospitais Universitários. No encontro devem ser discutidas ferramentas e possíveis modelos de gestão que possa agilizar e garantir ainda mais qualidade nos atendimentos prestados nos HUs do Estado.