Unioeste divulga resultado do Vestibular nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (19), será divulgado o resultado oficial do Concurso Vestibular 2020 da Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A lista com os aprovados e a classificação geral será disponibilizada no site do vestibular http://unioeste.br/vestibular/.

No dia primeiro de dezembro, aproximadamente 10 mil candidatos concorreram às 1.230 vagas ofertadas para 65 cursos de graduação da Unioeste. Nas sete cidades do Paraná onde foram aplicadas as provas com 77 questões, além da redação. Posteriormente, foi disponibilizado o gabarito provisório para que os vestibulandos pudessem conferir seus acertos.

Para o dia 19, a Diretoria de Concurso Vestibular, em conjunto com o Diretório Central de Estudantes (DCE), está programando atividades culturais para receber os futuros calouros da Unioeste. Todos vestibulandos, junto aos seus familiares e amigos, estão convidados a comparecer no ‘gramadão’ ao lado da Reitoria, à partir das quatro da tarde, para assistir apresentações musicais, teatrais, entre outras, realizadas pelos próprios acadêmicos da Unioeste. “A intenção da Universidade é mostrar para os futuros calouros que suas atividades não precisam se limitar às salas de aula”.

O Coordenador Geral do Vestibular, Paulo Renan Effgen, esclarece ainda que após a divulgação pública, os resultados estarão disponíveis no site http://unioeste.br/vestibular/, e até o dia seguinte (20), as listas estarão nos murais de cada campi. Ele lembra também que subsequentemente, será divulgado o período de matrícula para os convocados em primeira chamada e, aqueles que não obtiveram sucesso no Vestibular, devem estar atentos ao cronograma do SiSU (Sistema de Seleção Unificada), cuja inscrição está prevista para janeiro.