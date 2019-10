Unidades de Saúde intensificam atendimento no Outubro Rosa

Mês dedicado à saúde da mulher, outubro começou com intensificação do atendimento preventivo nas unidades de saúde de Cascavel. A Secretaria de Saúde ampliou a oferta de exames preventivos em mulheres pré-agendadas e com livre demanda. Algumas unidades estenderão o horário até as 21h em dias alternados deste Outubro Rosa.

“A maioria das unidades atenderá, dentro do horário normal de funcionamento, com médicos, enfermeiros, assistência social e odontologia, além de parceiros do Outubro Rosa, estagiários de universidades para um acolhimento diferenciado com as mulheres, ampliação do atendimento com palestras, orientação e exames preventivos, encaminhamento para realização de mamografia de rastreamento e o teste rápido, além de avaliação bucal com as pacientes e orientações de higiene e escovação na odontologia”, detalha a coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, Juliana Lange.

As unidades foram especialmente decoradas para o movimento e as equipes trabalham caracterizadas, incentivando o movimento.

O Paço Municipal recebeu luzes no tom rosa para aderir ao movimento que alerta para a importância de cuidar da saúde e tirar um tempo para fazer exames que podem detectar doença precocemente e, assim, aumentar as chances de cura.

Também estão sendo entregues lembrancinhas e panfletos informativos, todos com objetivo de incentivar a prevenção.

Em Cascavel, segundo Juliana, a campanha visa incentivar a continuidade da livre demanda pelo cuidado com a saúde, uma vez que não há fila de espera por mamografia, por exemplo. “Toda mulher que tiver dúvidas ou sentir a necessidade de um atendimento deve procurar a unidade à qual está referenciada, tirar dúvidas e solicitar um encaminhamento”.

Sobre a data

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mais recentemente, também se passou a alertar sobre o câncer de colo do útero.

A data é celebrada anualmente e visa compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade.

Unidades que atenderão com horário estendido

UBS CANCELLI 03/10/17/24/31-10-2019 19h às 21h

USF CASCAVEL VELHO 15/23-10-2019 19h às 21h

USF JUVINOPOLIS 01/03/08/10/15/17/22/24/29-10-2019 17h às 19h

UBS LOS ANGELES 01/10/15/24/31-10-2019 19h às 21h

USF MORUMBI 10-10-2019 19h às 21h

USF NAVEGANTES 28/29/30/31- 10-2019 17h às 19h

USF PERIOLLO 07/09/11 – 10-2019 19h às 21h

USF RIO DO SALTO 23/25- 10-2019 17h às 19h

USF SANTO ONOFRE 16/19-10-2019 19h às 21h

USF SANTOS DUMONT 08/09-10/2019 17h às 19h

USF SEDE ALVORADA 08/16/24/28 – 10-2019 17h às 19h

USF CANADÁ 01/03/08/10/15/17/22/24/29-10-2019 19h às 21h

UBS VILA TOLENTINO 28/29/30/31-10-2019 19h às 21h

USF XIV DE NOVEMBRO 11/18-10-2019 19h às 21h

USF PIONEIROS 08/15/22/29-10-2019 19h às 21h

USF PRESIDENTE 01/02/08/09/15/16/22/23/29/30-10-2019 19h às 21h

USF TARUMÃ 08/11/15/18- 10-2019 19h às 21h

USF RIVIERA 14/15/16/17/18-10-2019 19h às 21h