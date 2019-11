Unicult: 2ª Mostra de Produções Culturais aberta para visitação

Os cursos de Design de Animação e Jogos Digitais do Unicuritiba (Centro Universitário Curitiba) realizam, de 4 a 12 de dezembro, a segunda edição do evento que fecha as atividades do semestre. O Unicult, como é chamada a mostra das produções realizadas pelos alunos durante todo o ano de 2019, é um evento aberto à comunidade acadêmica e ao público em geral, amantes de cinema, artes visuais, animação, games, 3D, narrativas e afins. A entrada é totalmente gratuita.

Batizada de Imagens Elétricas II, este ano a mostra traz 64 obras experimentais autorais entre jogos digitais e analógicos, escape rooms temáticos, filmes, séries, curtas, instalações interativas em animação, holografia, blended projection, entre outras.

Durante os quase dez dias de Unicult, os visitantes poderão conferir toda essa programação, fazer oficinas, participar de bate-papos, além de conhecer as principais novidades nos setores. Em breve, todos os detalhes da programação serão divulgados nos canais oficiais do evento.

Para mais informações, consulte as redes sociais: Insta @unicultmostra, facebook.com/unicultmostra e https://www.even3.com.br/unicult2019/