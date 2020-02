Umuarama com 668 casos de dengue confirmados

A Secretaria Municipal da Saúde implantou um centro para atendimento a agravos para concentrar a atenção aos pacientes com suspeita de dengue em Umuarama. A estrutura começou a funcionar na segunda-feira (24), e desde então cerca de 500 exames já foram realizados e muitos pacientes foram encaminhados para tratamento.

As confirmações de novos casos, porém, só podem ser feitas pela Vigilância em Saúde Ambiental. Ontem (26), o saldo era de 668 confirmados, 540 suspeitas descartadas e 476 pacientes em investigação, com o total de 1.684 notificações. A secretária da Saúde, Cecília Cividini, informou que o ambulatório atenderá todos os dias da semana – de segunda a domingo –, das 7h às 21h – incluindo nos feriados – para acolher todos as pessoas com sintomas de dengue.

O coordenador da Atenção Primária em Saúde, Elizeu Ampessam, ressaltou que na segunda (24) foram feitas 86 consultas e na terça foram 118 – os números desta quarta ainda não haviam sido contabilizados. “Os pacientes com sintomas de dengue realizam a primeira consulta e, se necessário, já coletam sangue para os exames no local, depois retornam para o acompanhamento – ou seja, não é apenas uma consulta”, explicou.

Com o resultado do exame – uma equipe de laboratório contratado coleta o material no próprio ambulatório – o paciente já recebe medicação, soro e atenção ainda no local. Casos mais sérios são encaminhados para o Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia e de lá, se necessário, são levados para o hospital. “Nesses primeiros três dias de funcionamento, o ambulatório já registrou mais de 150 casos suspeitos e muitos deles infelizmente serão confirmados pela Vigilância, após os exames”, acrescentou Elizeu.

A secretária Cecília reforça que Umuarama vive uma situação de epidemia e os pacientes estão elevando o fluxo nas unidades de saúde e no PA 24h. “O ambulatório é mais uma estratégia do município para agilizar o atendimento e conter a disseminação da dengue, concentrando a demanda em uma única unidade”, explicou. O atendimento segue a classificação de risco e manejo do paciente recomendada pelo Ministério da Saúde.

O ambulatório funciona na Avenida Rio Branco, ao lado do Centro Cultural Vera Schubert. “Pacientes com sintomas de dengue deverão se deslocar diretamente ao ambulatório, onde a equipe está pronta para atender e realizar os exames necessários para confirmar ou descartar a suspeita”, concluiu a secretária.