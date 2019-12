Uma vida dedicada ao próximo

Virginia Correa Gouveia nasceu em Joaquim Távora (PR) e aos 19 anos se casou com Conceição Ribeiro de Gouveia, quando foram morar em Cruzeiro do Oeste, também no Paraná.

Trinta anos depois, o casal veio a Cascavel visitar uma das filhas, a Dalva Maria Gouveia dos Anjos, e o genro Jucelino Chalegre dos Anjos. A visita se tornou permanente e logo toda a família passou a residir na cidade.

Sempre envolvida com projetos de voluntariado nas igrejas que frequentou, em Cascavel, Virginia não fez diferente. Ela começou a atuar como ministra extraordinária da Eucaristia da Paróquia Imaculado Coração de Maria, no Bairro Periollo, a convite do Padre Valdecir, que na época era pároco. “Não tem como mensurar a espiritualidade da minha mãe, que se dedicava a levar a palavra e o corpo de Cristo aos doentes e a dar uma palavra de conforto a qualquer irmão que demonstrava necessitar. Ela transpirava e inspirava compaixão, sem fazer distinção de pessoa alguma”, relata a filha Rosângela Gouveia.

Persistente

Em meio à sua missão voluntária e à dedicação aos dez filhos, dez netos e duas bisnetas, Virginia Gouveia jamais desistiu de um grande sonho e, aos 70 anos, ela foi alfabetizada e concluiu o ensino fundamental.

O diagnóstico

Virginia Correa Gouveia convivia com o diabetes e, em uma consulta de rotina, descobriu que tinha veias entupidas e precisou ser internada. Ela permaneceu na UTI do Hospital Dr. Lima durante 63 dias, mas não resistiu aos tratamentos e, no dia 21 de novembro, aos 80 anos, sofreu um infarto fulminante.