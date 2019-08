Uma pessoa morre em grave acidente na BR-369

Uma pessoa morreu em um grave acidente na noitece sábado (17), no km 491 da BR-369, perímetro urbano de Corbélia-PR.

O acidente foi registrado por volta das 20h, uma equipe da PRF(Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atendimento de uma colisão frontal.

Os veículos envolvidos foram um Megane com placas argentinas e um GM prisma.

Segundo a PRF, vestígios indicaram que o veículo prisma, que seguia no sentido Corbélia invadiu o fluxo oposto de circulação, colidindo frontalmente com o veículo Megane que seguia no sentido Foz do Iguaçu/PR.

Apesar do passageiro do banco dianteiro do megane estar usando o cinto de segurança ele não resistiu à forte colisão e morreu no local.

O Condutor do prisma de 55 anos e demais passageiros foram removidos em estado grave para o Hospital Universitário de Cascavel. No Megane, um casal com ferimentos aparentemente leves.

APREENSÃO DE ENTORPECENTES

Durante o atendimento do acidente, um veículo GOL – com um condutor e um passageiro não parou no bloqueio viário em virtude do acidente, chamando atenção da equipe policial que o abordou.

No interior do veículo sob o banco do motorista, foram encontrados 5 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 4 kg da droga e com um dos envolvidos, sob sua vestes, aproximadamente 50 gramas de substância análoga à cocaína.

Os ocupantes do veículo afirmaram que pegaram a droga em Cascavel e a deixariam em Cafelândia. Ambos não possuíam documentos. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Corbélia.