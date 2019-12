Um amante da música

João Fernando Fontana de Figueiredo, que desde a mais tenra infância já era conhecido por Fejão, logo que entrou na adolescência, aos 12 anos, deixou evidente seu interesse pela música, especialmente pelo rock clássico. “Ele gostava de tocar guitarra… sempre tocava rock em geral, mas gostava demais de música celta”, conta a irmã Maria Paula.

Para tocar melhor, João fez um curso sobre instrumento de cordas, mas a maior parte do que tocava ele aprendeu sozinho, assistindo a vídeos. “Ele mandou fazer uma guitarra sob medida, de madeira especial, do jeito que ele queria”, revela Maria.

Em meio a uma nota e outra, Fejão tinha outro talento nato: era um bom contador de piadas. “Ele era muito engraçado, tinha umas tiradas muito rápidas para tudo o que falávamos”, conta a irmã.

De acordo com ela, quando o irmão faleceu, ela e a família encontraram vários livros de StandUp Comedy no quarto de João. “Foi uma surpresa para nós encontrarmos todos aqueles livros. Nós conversamos com a psicóloga dele e ela nos disse que ele queria seguir profissionalmente na carreira de comediante”.

João havia recém concluído o sexto semestre de graduação de Agronomia.

Querido por todos

O jeito brincalhão de Fejão cativava as pessoas. A irmã Maria de Figueiredo disse que teve a certeza disso ao ver a quantidade de pessoas que prestaram o último adeus a João. “Ele era amado e querido… tinha muita gente no velório, todas as professoras dele estavam lá… a bibliotecária também. Foi uma grande surpresa para nós e de certa maneira nos trouxe um pouco de conforto”.

A despedida

João de Figueiredo estava voltando de Foz do Iguaçu na noite do dia 16, uma segunda-feira. Chovia muito naquela hora e, quando ele chegou a Matelândia, João perdeu o controle do carro e atingiu a lateral de um caminhão. “A suspeita da polícia e, a nossa, é de que o carro em que ele estava aquaplanou, porque o motorista do caminhão nos disse que viu o carro fazer zigue-zague na pista”, conta Maria de Figueiredo.

João faria 23 anos mês que vem. Ele deixou a mãe, Gema Fontana, os irmãos João Luiz e Maria Paula de Figueiredo, as sobrinhas Bianca, Teodora e Lavínia de Figueiredo, a cunhada Carine de Figueiredo e a namorada, Stephany Brito.