UBS do Jardim Panorama em Toledo reabre na próxima semana

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Panorama em Toledo passou por reformas este ano e na próxima semana será reaberta para a comunidade. A Secretaria de Saúde (Sesau) comunicou que na sexta-feira (13) a UBS do Alto Panorama (ou Jardim Panorama II) estará fechada para que as equipes providenciem as mudanças necessárias para a outra unidade.

Toda área que inclui os bairros São Francisco, Panorama e Panorama II precisou ser redividida. Segundo a Coordenadora da UBS do Jardim Panorama, Jéssica Bernart da Silva, pacientes que antes pertenciam a UBS São Francisco pertencerão ao Panorama e alguns ao Panorama II.

“O que a população deve entender é que o acesso a saúde irá aumentar, mesmo que para isso fique um pouco mais longe a UBS das suas casas. A conta é simples, pois onde antes numa população de trinta mil pessoas haviam duas unidades de saúde, agora serão três”, explica a Coordenadora.

Reabertura

Os atendimentos na UBS do Jardim Panorama estarão normalizados a partir da próxima segunda-feira (16). As duas unidades de saúde estarão abertas para atender a população. “Fechamos na sexta-feira para deixar tudo pronto e retornaremos com atendimento normal na segunda-feira”, reforça a Coordenadora.

Reunião

Na terça-feira (17) será realizada uma reunião com a comunidade dos dois bairros na Associação de Moradores do Jardim Panorama. O objetivo da Secretaria de Saúde é apresentar informações sobre a nova territorialização e como se dará o atendimento nas unidades de saúde. O encontro está marcado para às 19h e é aberto para toda a comunidade.

A mesma reunião será realizada no Jardim São Francisco na quarta-feira (18) às 19h na própria Unidade Básica de Saúde. As equipes contam com a participação dos usuários e estarão disponíveis para sanar as dúvidas existentes sobre o novo processo.

Investimento

A UBS do Jardim Panorama recebeu telhado e pintura novos, além de reforma na parte elétrica. As obras interromperam o atendimento da UBS desde o mês de março deste ano. O investimento pretende sanar os problemas com goteiras, infiltrações e melhorar o atendimento ao público.